سعر RetroCraft (RETRO)
سعر RetroCraft (RETRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 236.99K. يتم تحديث سعر RETRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RetroCraft الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.72K
- تغيير سعر RetroCraft خلال اليوم هو -4.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 477.53M
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خلال اليوم، كان سعر RetroCraft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RetroCraft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RetroCraft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RetroCraft مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.46%
|30 يوم
|$ 0
|-7.43%
|60 يوم
|$ 0
|-7.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RetroCraft: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-4.46%
-12.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RetroCraft is a unique game combining classic nostalgia with modern blockchain technology build on Minecraft server.
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