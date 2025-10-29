معلومات سعر RETRO KIDS (RETRO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.54% تغير السعر (1يوم) -0.75% تغير السعر (7 أيام) -1.04% تغير السعر (7 أيام) -1.04%

سعر RETRO KIDS (RETRO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RETRO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRETRO على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RETRO +1.54% على مدار الساعة الماضية، -0.75% على مدار 24 ساعة، و -1.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RETRO KIDS (RETRO)

القيمة السوقية $ 8.16K$ 8.16K $ 8.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.16K$ 8.16K $ 8.16K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,888,659.403592 999,888,659.403592 999,888,659.403592

القيمة السوقية الحالية لـ RETRO KIDS هي $ 8.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RETRO يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999888659.403592. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.16K.