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سعر Retro Finance (RETRO) المباشر لليوم هو USD 0.00438004 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RETRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Retro Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 425.51 - تغيير سعر Retro Finance خلال اليوم هو +0.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Retro Finance (RETRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Retro Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Retro Finance مقابل USD هو $ -0.0023180126 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Retro Finance مقابل USD هو $ +0.0062183686 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Retro Finance مقابل USD هو $ +0.0025085484698777112 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.97% 30 يوم $ -0.0023180126 -52.92% 60 يوم $ +0.0062183686 +141.97% 90 يوم $ +0.0025085484698777112 +134.04%

تحليل سعر Retro Finance (RETRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Retro Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00424514$ 0.00424514 $ 0.00424514 24 ساعة مرتفع $ 0.00438459$ 0.00438459 $ 0.00438459 عالية طوال الوقت $ 0.13488$ 0.13488 $ 0.13488 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.97% تغير السعر (7 أيام) +3.80%

معلومات سوق Retro Finance (RETRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: