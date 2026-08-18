سعر Retirement plan اليوم

السعر المباشر لمشروع Retirement plan (401K) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 30.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 401K الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 401K.

يحتل Retirement plan حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,861، مع عرض متداول قدره 1.00B 401K. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 401K بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00335767، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 401K بمقدار +6.27% خلال الساعة الماضية و-25.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Retirement plan (401K)

القيمة السوقية $ 33.86K$ 33.86K $ 33.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.86K$ 33.86K $ 33.86K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Retirement plan هي $ 33.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 401K يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.86K.