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سعر Retire on Sol ($RETIRE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $RETIRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Retire on Sol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 315.90 - تغيير سعر Retire on Sol خلال اليوم هو +5.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Retire on Sol ($RETIRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Retire on Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Retire on Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Retire on Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Retire on Sol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.06% 30 يوم $ 0 -16.31% 60 يوم $ 0 -43.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Retire on Sol ($RETIRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Retire on Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) +5.06% تغير السعر (7 أيام) +9.48%

معلومات سوق Retire on Sol ($RETIRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: