سعر RETARDIA (RETARDIA)
سعر RETARDIA (RETARDIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 198.87K. يتم تحديث سعر RETARDIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RETARDIA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.29K
- تغيير سعر RETARDIA خلال اليوم هو +1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.55M
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خلال اليوم، كان سعر RETARDIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RETARDIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RETARDIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RETARDIA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.09%
|30 يوم
|$ 0
|-76.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RETARDIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.85%
+1.09%
-46.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Retardia is a Solana based meme token focused around promoting women in the web3 space. It is currently a CTO led by an all female core team as well as a support team of 20 "angels" who are working as the marketing wing. The project is also advised by https:/x.com/GG1nvestments and https://x.com/syedsameer, experienced web3 investors who have a solid track record of working with highly successful tokens, achieving market caps in excess of 100m.
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