سعر RetardedAPR (RAPR)
سعر RetardedAPR (RAPR) المباشر لليوم هو USD 17.05. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RAPR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RetardedAPR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18M
- تغيير سعر RetardedAPR خلال اليوم هو -8.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RetardedAPR مقابل USD هو $ -1.63895297902975 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RetardedAPR مقابل USD هو $ +3.3269136450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RetardedAPR مقابل USD هو $ -11.2837582000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RetardedAPR مقابل USD هو $ -28.32139811390736 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.63895297902975
|-8.77%
|30 يوم
|$ +3.3269136450
|+19.51%
|60 يوم
|$ -11.2837582000
|-66.18%
|90 يوم
|$ -28.32139811390736
|-62.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RetardedAPR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.96%
-8.77%
+24.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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$17.05
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RM76.725
|1 RAPR إلى TRY
₺605.7865
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C$24.552
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₦26,516.16
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Bs920.7
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Rs4,755.927
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₸9,045.025
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฿587.202
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NT$561.1155
|1 RAPR إلى CHF
Fr15.5155
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HK$132.649
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