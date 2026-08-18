سعر Retard Finder Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Retard Finder Coin (RFC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RFC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RFC.

يحتل Retard Finder Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 360,125، مع عرض متداول قدره 961.43M RFC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RFC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.133733، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RFC بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-9.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 853.17.

معلومات سوق Retard Finder Coin (RFC)

القيمة السوقية $ 360.13K$ 360.13K $ 360.13K الحجم (24 ساعة) $ 853.17$ 853.17 $ 853.17 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 361.52K$ 361.52K $ 361.52K إمداد دورة التداول 961.43M 961.43M 961.43M إجمالي العرض 999,840,028.459102 999,840,028.459102 999,840,028.459102

القيمة السوقية الحالية لـ Retard Finder Coin هي $ 360.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 853.17. العرض المتداول لـ RFC يبلغ 961.43M، مع إجمالي عرض 999840028.459102. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 361.52K.