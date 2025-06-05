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سعر Retard Finance (REFI) المباشر لليوم هو USD 0.00004982 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.80K . يتم تحديث سعر REFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Retard Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Retard Finance خلال اليوم هو -6.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.72M

أداء سعر Retard Finance (REFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Retard Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Retard Finance مقابل USD هو $ +0.0000061876 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Retard Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Retard Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.54% 30 يوم $ +0.0000061876 +12.42% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Retard Finance (REFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Retard Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00004731$ 0.00004731 $ 0.00004731 24 ساعة مرتفع $ 0.00005349$ 0.00005349 $ 0.00005349 عالية طوال الوقت $ 0.00050889$ 0.00050889 $ 0.00050889 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -6.54% تغير السعر (7 أيام) -32.58%

معلومات سوق Retard Finance (REFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: