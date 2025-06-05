سعر Retard Finance (REFI)
سعر Retard Finance (REFI) المباشر لليوم هو USD 0.00004982. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.80K. يتم تحديث سعر REFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Retard Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Retard Finance خلال اليوم هو -6.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.72M
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خلال اليوم، كان سعر Retard Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Retard Finance مقابل USD هو $ +0.0000061876 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Retard Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Retard Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.54%
|30 يوم
|$ +0.0000061876
|+12.42%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Retard Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
-6.54%
-32.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense.
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