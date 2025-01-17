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سعر Retard Coin (RETARD) المباشر لليوم هو USD 0.17307 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RETARD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Retard Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.53K - تغيير سعر Retard Coin خلال اليوم هو -30.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Retard Coin (RETARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Retard Coin مقابل USD هو $ -0.0762200953764568 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Retard Coin مقابل USD هو $ +0.2442996930 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Retard Coin مقابل USD هو $ +0.2737238256 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Retard Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0762200953764568 -30.57% 30 يوم $ +0.2442996930 +141.16% 60 يوم $ +0.2737238256 +158.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Retard Coin (RETARD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Retard Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.172575$ 0.172575 $ 0.172575 24 ساعة مرتفع $ 0.2506$ 0.2506 $ 0.2506 عالية طوال الوقت $ 5.39$ 5.39 $ 5.39 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -30.57% تغير السعر (7 أيام) +269.05%

معلومات سوق Retard Coin (RETARD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: