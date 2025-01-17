سعر Retard Coin (RETARD)
سعر Retard Coin (RETARD) المباشر لليوم هو USD 0.17307. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RETARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Retard Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.53K
- تغيير سعر Retard Coin خلال اليوم هو -30.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Retard Coin مقابل USD هو $ -0.0762200953764568 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Retard Coin مقابل USD هو $ +0.2442996930 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Retard Coin مقابل USD هو $ +0.2737238256 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Retard Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0762200953764568
|-30.57%
|30 يوم
|$ +0.2442996930
|+141.16%
|60 يوم
|$ +0.2737238256
|+158.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Retard Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-30.57%
+269.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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