سعر RetaFi (RTK)
سعر RetaFi (RTK) المباشر لليوم هو USD 0.45166. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RTK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RetaFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.07K
- تغيير سعر RetaFi خلال اليوم هو -3.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RetaFi مقابل USD هو $ -0.0167609917151376 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RetaFi مقابل USD هو $ -0.1934370802 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RetaFi مقابل USD هو $ -0.2663296295 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RetaFi مقابل USD هو $ -0.334704295149063 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0167609917151376
|-3.57%
|30 يوم
|$ -0.1934370802
|-42.82%
|60 يوم
|$ -0.2663296295
|-58.96%
|90 يوم
|$ -0.334704295149063
|-42.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RetaFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.43%
-3.57%
-7.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At RetaFi, we're revolutionizing the financial landscape by introducing Liquid Staking Tokens 2.0 (LST), inspired by the monetary policies of central banks in leading economies like the US and EU. Similar to how central banks manage the money supply in,traditional finance, LST provides a decentralized approach to asset management and liquidity provision We firmly believe that this transformation is not just a passing trend but a fundamental shift in the financial paradigm, offering individuals worldwide the opportunity to shape their financial future, regardless of market fluctuations. RTK serves as the lifeblood of the RetaFi ecosystem, facilitating seamless transactions, incentivizing user engagement, and fostering liquidity across various decentralized finance (DeFi) protocols. Users obtain RTK tokens through the process of restaking, wherein staked assets such as BNB, ETH, SOL, and others are converted into derivative tokens such as pBNB, fBNB, which can be restaked to yield RTK tokens. RTK tokens offer users unparalleled flexibility and utility within the RetaFi ecosystem, enabling participation in diverse DeFi activities such as yield farming, liquidity provision, and asset borrowing. ***Key Features of RTK: Ecosystem Utility: RTK tokens unlock access to a wide array of DeFi services and protocols within the RetaFi ecosystem. Yield Generation: Users can earn RTK tokens through the process of restaking, compounding their rewards and maximizing their returns. Interoperability: RTK tokens can be seamlessly traded, exchanged, or utilized across various DeFi platforms and protocols, enhancing liquidity and interoperability.
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