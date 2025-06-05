سعر Resurrection Coin ($REZ)
سعر Resurrection Coin ($REZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.76K. يتم تحديث سعر $REZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Resurrection Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Resurrection Coin خلال اليوم هو -14.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Resurrection Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Resurrection Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Resurrection Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Resurrection Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.38%
|30 يوم
|$ 0
|-76.95%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Resurrection Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-14.38%
-65.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$REZ (Resurrection Coin) is a meme coin launched on the Solana blockchain that combines crypto culture with a mission-driven purpose. Designed to be fully transparent and community-driven, $REZ donates a portion of project proceeds to charitable causes, including homelessness relief and veteran support. The project aims to prove that meme coins can be both fun and meaningful by tying market momentum to real-world generosity. $REZ has no presale, no team allocation, and operates with fair-launch principles.
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