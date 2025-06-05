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سعر Resurrection Coin ($REZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.76K . يتم تحديث سعر $REZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Resurrection Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Resurrection Coin خلال اليوم هو -14.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Resurrection Coin ($REZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Resurrection Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Resurrection Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Resurrection Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Resurrection Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.38% 30 يوم $ 0 -76.95% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Resurrection Coin ($REZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Resurrection Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -14.38% تغير السعر (7 أيام) -65.98%

معلومات سوق Resurrection Coin ($REZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: