توكنوميكس Resupply USD (REUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Resupply USD (REUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Resupply USD (REUSD) A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend. الموقع الرسمي: https://resupply.fi/ الوثيقة البيضاء: https://docs.resupply.fi/ اشتر REUSD الآن!

توكنوميكس Resupply USD (REUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Resupply USD (REUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 82.86M $ 82.86M $ 82.86M إجمالي العرض: $ 83.68M $ 83.68M $ 83.68M العرض المتداول: $ 83.68M $ 83.68M $ 83.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 82.86M $ 82.86M $ 82.86M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.969015 $ 0.969015 $ 0.969015 السعر الحالي: $ 0.990181 $ 0.990181 $ 0.990181 معرفة المزيد عن سعر Resupply USD (REUSD)

توكنوميكس Resupply USD (REUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Resupply USD (REUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن REUSD!

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