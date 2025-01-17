سعر Restore The Republic (RTR)
سعر Restore The Republic (RTR) المباشر لليوم هو USD 0.0074689. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Restore The Republic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 500.81K
- تغيير سعر Restore The Republic خلال اليوم هو +8.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Restore The Republic مقابل USD هو $ +0.00059032 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Restore The Republic مقابل USD هو $ +0.0002818718 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Restore The Republic مقابل USD هو $ -0.0032599216 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Restore The Republic مقابل USD هو $ -0.005810106427178726 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00059032
|+8.58%
|30 يوم
|$ +0.0002818718
|+3.77%
|60 يوم
|$ -0.0032599216
|-43.64%
|90 يوم
|$ -0.005810106427178726
|-43.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Restore The Republic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+8.58%
+18.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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