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سعر Restore The Republic (RTR) المباشر لليوم هو USD 0.0074689 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Restore The Republic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 500.81K - تغيير سعر Restore The Republic خلال اليوم هو +8.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Restore The Republic (RTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Restore The Republic مقابل USD هو $ +0.00059032 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Restore The Republic مقابل USD هو $ +0.0002818718 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Restore The Republic مقابل USD هو $ -0.0032599216 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Restore The Republic مقابل USD هو $ -0.005810106427178726 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00059032 +8.58% 30 يوم $ +0.0002818718 +3.77% 60 يوم $ -0.0032599216 -43.64% 90 يوم $ -0.005810106427178726 -43.75%

تحليل سعر Restore The Republic (RTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Restore The Republic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00673775$ 0.00673775 $ 0.00673775 24 ساعة مرتفع $ 0.00750382$ 0.00750382 $ 0.00750382 عالية طوال الوقت $ 0.0289957$ 0.0289957 $ 0.0289957 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +8.58% تغير السعر (7 أيام) +18.52%

معلومات سوق Restore The Republic (RTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: