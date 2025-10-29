معلومات سعر Restaking Vault ETH (RSTETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 6,262.2$ 6,262.2 $ 6,262.2 أدنى سعر $ 4,034.51$ 4,034.51 $ 4,034.51 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +6.41% تغير السعر (7 أيام) +6.41%

سعر Restaking Vault ETH (RSTETH) في الوقت الحقيقي هو $5,002.46. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RSTETH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRSTETH على الإطلاق هو $ 6,262.2، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 4,034.51.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RSTETH -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +6.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Restaking Vault ETH (RSTETH)

القيمة السوقية $ 145.86M$ 145.86M $ 145.86M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 145.86M$ 145.86M $ 145.86M إمداد دورة التداول 29.16K 29.16K 29.16K إجمالي العرض 29,157.09223309706 29,157.09223309706 29,157.09223309706

القيمة السوقية الحالية لـ Restaking Vault ETH هي $ 145.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RSTETH يبلغ 29.16K، مع إجمالي عرض 29157.09223309706. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 145.86M.