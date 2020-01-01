توكنوميكس Restaked Swell ETH (RSWETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Restaked Swell ETH (RSWETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Restaked Swell ETH (RSWETH) الموقع الرسمي: https://www.swellnetwork.io/post/liquid-restaking اشتر RSWETH الآن!

توكنوميكس Restaked Swell ETH (RSWETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Restaked Swell ETH (RSWETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 127.23M $ 127.23M $ 127.23M إجمالي العرض: $ 32.87K $ 32.87K $ 32.87K العرض المتداول: $ 32.89K $ 32.89K $ 32.89K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 127.16M $ 127.16M $ 127.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 17,684.38 $ 17,684.38 $ 17,684.38 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,442.67 $ 1,442.67 $ 1,442.67 السعر الحالي: $ 3,868.51 $ 3,868.51 $ 3,868.51 معرفة المزيد عن سعر Restaked Swell ETH (RSWETH)

توكنوميكس Restaked Swell ETH (RSWETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Restaked Swell ETH (RSWETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RSWETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RSWETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RSWETH، استكشف السعر المباشر لتوكن RSWETH!

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