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سعر Restaked Swell ETH (RSWETH) المباشر لليوم هو USD 3,453.1 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RSWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Restaked Swell ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 968.62K - تغيير سعر Restaked Swell ETH خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Restaked Swell ETH (RSWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Restaked Swell ETH مقابل USD هو $ -13.075786451605 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Restaked Swell ETH مقابل USD هو $ -412.9555383800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Restaked Swell ETH مقابل USD هو $ +327.3120974900 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Restaked Swell ETH مقابل USD هو $ +762.1253831742543 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -13.075786451605 -0.37% 30 يوم $ -412.9555383800 -11.95% 60 يوم $ +327.3120974900 +9.48% 90 يوم $ +762.1253831742543 +28.32%

تحليل سعر Restaked Swell ETH (RSWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Restaked Swell ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,364.89$ 3,364.89 $ 3,364.89 24 ساعة مرتفع $ 3,484.38$ 3,484.38 $ 3,484.38 عالية طوال الوقت $ 17,684.38$ 17,684.38 $ 17,684.38 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) +3.37%

معلومات سوق Restaked Swell ETH (RSWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: