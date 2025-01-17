سعر Restaked Swell ETH (RSWETH)
سعر Restaked Swell ETH (RSWETH) المباشر لليوم هو USD 3,453.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RSWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Restaked Swell ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 968.62K
- تغيير سعر Restaked Swell ETH خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Restaked Swell ETH مقابل USD هو $ -13.075786451605 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Restaked Swell ETH مقابل USD هو $ -412.9555383800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Restaked Swell ETH مقابل USD هو $ +327.3120974900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Restaked Swell ETH مقابل USD هو $ +762.1253831742543 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -13.075786451605
|-0.37%
|30 يوم
|$ -412.9555383800
|-11.95%
|60 يوم
|$ +327.3120974900
|+9.48%
|90 يوم
|$ +762.1253831742543
|+28.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Restaked Swell ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-0.37%
+3.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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