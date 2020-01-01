توكنوميكس Restaked sAVAX (RSAVAX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Restaked sAVAX (RSAVAX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Restaked sAVAX (RSAVAX) rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. الموقع الرسمي: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ الوثيقة البيضاء: https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking اشتر RSAVAX الآن!

توكنوميكس Restaked sAVAX (RSAVAX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Restaked sAVAX (RSAVAX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M إجمالي العرض: $ 142.47K $ 142.47K $ 142.47K العرض المتداول: $ 141.46K $ 141.46K $ 141.46K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 49.42 $ 49.42 $ 49.42 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 17.69 $ 17.69 $ 17.69 السعر الحالي: $ 27.39 $ 27.39 $ 27.39 معرفة المزيد عن سعر Restaked sAVAX (RSAVAX)

توكنوميكس Restaked sAVAX (RSAVAX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Restaked sAVAX (RSAVAX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RSAVAX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RSAVAX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RSAVAX، استكشف السعر المباشر لتوكن RSAVAX!

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