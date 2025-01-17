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سعر Restaked sAVAX (RSAVAX) المباشر لليوم هو USD 48.24 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.54M . يتم تحديث سعر RSAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Restaked sAVAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.92K - تغيير سعر Restaked sAVAX خلال اليوم هو +4.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 52.67K

أداء سعر Restaked sAVAX (RSAVAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Restaked sAVAX مقابل USD هو $ +1.89 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Restaked sAVAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Restaked sAVAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Restaked sAVAX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1.89 +4.08% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Restaked sAVAX (RSAVAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Restaked sAVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 45.48$ 45.48 $ 45.48 24 ساعة مرتفع $ 48.77$ 48.77 $ 48.77 عالية طوال الوقت $ 48.77$ 48.77 $ 48.77 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) +4.08% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Restaked sAVAX (RSAVAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: