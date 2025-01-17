سعر Restaked sAVAX (RSAVAX)
سعر Restaked sAVAX (RSAVAX) المباشر لليوم هو USD 48.24. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.54M. يتم تحديث سعر RSAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Restaked sAVAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.92K
- تغيير سعر Restaked sAVAX خلال اليوم هو +4.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 52.67K
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خلال اليوم، كان سعر Restaked sAVAX مقابل USD هو $ +1.89 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Restaked sAVAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Restaked sAVAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Restaked sAVAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.89
|+4.08%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Restaked sAVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
+4.08%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.
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