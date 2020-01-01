توكنوميكس Restake Finance (RSTK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Restake Finance (RSTK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Restake Finance (RSTK) Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield. الموقع الرسمي: https://www.restakefinance.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.restakefinance.com/refi-docs-1/opportunity/what-is-eigen-layer اشتر RSTK الآن!

توكنوميكس Restake Finance (RSTK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Restake Finance (RSTK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 283.14K $ 283.14K $ 283.14K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 38.26M $ 38.26M $ 38.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 740.12K $ 740.12K $ 740.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00322433 $ 0.00322433 $ 0.00322433 السعر الحالي: $ 0.0074055 $ 0.0074055 $ 0.0074055 معرفة المزيد عن سعر Restake Finance (RSTK)

توكنوميكس Restake Finance (RSTK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Restake Finance (RSTK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RSTK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RSTK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RSTK، استكشف السعر المباشر لتوكن RSTK!

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