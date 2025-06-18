سعر Respect The Pump (PUMP)
سعر Respect The Pump (PUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00000633. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.30K. يتم تحديث سعر PUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Respect The Pump الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Respect The Pump خلال اليوم هو -0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.12M
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خلال اليوم، كان سعر Respect The Pump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Respect The Pump مقابل USD هو $ -0.0000001269 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Respect The Pump مقابل USD هو $ +0.0000027898 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Respect The Pump مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.21%
|30 يوم
|$ -0.0000001269
|-2.00%
|60 يوم
|$ +0.0000027898
|+44.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Respect The Pump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.21%
+12.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Respect The Pump is a meme coin which celebrates the incipient bull market and the strength of the "pump" which most cryptocurrencies on the Solana blockchain have recently experienced. This bull market token is set to endure through the remainder of this market cycle as it reflects the overall "pump" of the bull run rather than any specific meta or meme fad within the Web3 space. Respect the Pump is a timeless, transhistorical brand for a token that allows the creation of a vast and diverse community.
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