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سعر Respect The Pump (PUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00000633 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.30K . يتم تحديث سعر PUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Respect The Pump الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Respect The Pump خلال اليوم هو -0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.12M

أداء سعر Respect The Pump (PUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Respect The Pump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Respect The Pump مقابل USD هو $ -0.0000001269 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Respect The Pump مقابل USD هو $ +0.0000027898 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Respect The Pump مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.21% 30 يوم $ -0.0000001269 -2.00% 60 يوم $ +0.0000027898 +44.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Respect The Pump (PUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Respect The Pump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000627$ 0.00000627 $ 0.00000627 24 ساعة مرتفع $ 0.00000638$ 0.00000638 $ 0.00000638 عالية طوال الوقت $ 0.00194925$ 0.00194925 $ 0.00194925 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) +12.89%

معلومات سوق Respect The Pump (PUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: