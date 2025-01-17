سعر ReSource Protocol (SOURCE)
سعر ReSource Protocol (SOURCE) المباشر لليوم هو USD 0.00679918. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOURCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ReSource Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 644.70
- تغيير سعر ReSource Protocol خلال اليوم هو -2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ReSource Protocol مقابل USD هو $ -0.000197918242662708 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ReSource Protocol مقابل USD هو $ -0.0010246982 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ReSource Protocol مقابل USD هو $ -0.0006129637 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ReSource Protocol مقابل USD هو $ -0.000503319240163631 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000197918242662708
|-2.82%
|30 يوم
|$ -0.0010246982
|-15.07%
|60 يوم
|$ -0.0006129637
|-9.01%
|90 يوم
|$ -0.000503319240163631
|-6.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ReSource Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-2.82%
+2.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ReSource Protocol provides a comprehensive toolbox for the creation of distributed mutual credit systems that grant participants access to 0% interest credit, further collaborative commerce, and give rise to a new class of stablecoins. Instead of “renting” capital from a bank or lender, network-participants form a multi-sided lending system in which businesses extend credit to each other. However, they don’t do so with fiat or even crypto assets. Instead, the ReSource protocol allows participants to mobilise what businesses already have: unused inventory, free labour time, and all resources comprising their enterprise. Participants lend these unutilized resources to peers that need them, and in return - receive from the network what they need themselves to expand their own business.
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