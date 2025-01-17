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سعر ReSource Protocol (SOURCE) المباشر لليوم هو USD 0.00679918 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOURCE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ReSource Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 644.70 - تغيير سعر ReSource Protocol خلال اليوم هو -2.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ReSource Protocol (SOURCE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ReSource Protocol مقابل USD هو $ -0.000197918242662708 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ReSource Protocol مقابل USD هو $ -0.0010246982 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ReSource Protocol مقابل USD هو $ -0.0006129637 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ReSource Protocol مقابل USD هو $ -0.000503319240163631 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000197918242662708 -2.82% 30 يوم $ -0.0010246982 -15.07% 60 يوم $ -0.0006129637 -9.01% 90 يوم $ -0.000503319240163631 -6.89%

تحليل سعر ReSource Protocol (SOURCE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ReSource Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00658721$ 0.00658721 $ 0.00658721 24 ساعة مرتفع $ 0.0069998$ 0.0069998 $ 0.0069998 عالية طوال الوقت $ 3.81$ 3.81 $ 3.81 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -2.82% تغير السعر (7 أيام) +2.92%

معلومات سوق ReSource Protocol (SOURCE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: