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سعر Resonator (RSN) المباشر لليوم هو USD 0.03076526 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.08M . يتم تحديث سعر RSN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Resonator الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.51K - تغيير سعر Resonator خلال اليوم هو -20.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Resonator (RSN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Resonator مقابل USD هو $ -0.0077606721974606 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Resonator مقابل USD هو $ -0.0020951326 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Resonator مقابل USD هو $ +0.0097975477 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Resonator مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0077606721974606 -20.14% 30 يوم $ -0.0020951326 -6.81% 60 يوم $ +0.0097975477 +31.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Resonator (RSN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Resonator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02947203$ 0.02947203 $ 0.02947203 24 ساعة مرتفع $ 0.03974415$ 0.03974415 $ 0.03974415 عالية طوال الوقت $ 0.098067$ 0.098067 $ 0.098067 تغير السعر (1 ساعة) +1.81% تغير السعر (1يوم) -20.14% تغير السعر (7 أيام) -46.55%

معلومات سوق Resonator (RSN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: