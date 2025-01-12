سعر Resonator (RSN)
سعر Resonator (RSN) المباشر لليوم هو USD 0.03076526. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.08M. يتم تحديث سعر RSN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Resonator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.51K
- تغيير سعر Resonator خلال اليوم هو -20.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Resonator مقابل USD هو $ -0.0077606721974606 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Resonator مقابل USD هو $ -0.0020951326 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Resonator مقابل USD هو $ +0.0097975477 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Resonator مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0077606721974606
|-20.14%
|30 يوم
|$ -0.0020951326
|-6.81%
|60 يوم
|$ +0.0097975477
|+31.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Resonator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.81%
-20.14%
-46.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Resonator. Building the first user-oriented decentralized storage ecosystem routed through the TOR Network for maximum privacy and data security standards. Store, share and acquire files anonymously and safely. Why? To be the only one who has flawless access to your files anywhere, anytime, under any circumstances. Resonator provides a wide range of private file-managing products such as escrow services, marketplace and LGT.
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