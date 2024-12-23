سعر Resolv RLP (RLP)
سعر Resolv RLP (RLP) المباشر لليوم هو USD 1.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.23M. يتم تحديث سعر RLP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Resolv RLP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 319.06K
- تغيير سعر Resolv RLP خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.78M
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خلال اليوم، كان سعر Resolv RLP مقابل USD هو $ +0.00485167 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Resolv RLP مقابل USD هو $ +0.0385872400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Resolv RLP مقابل USD هو $ +0.0608290300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Resolv RLP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00485167
|+0.43%
|30 يوم
|$ +0.0385872400
|+3.41%
|60 يوم
|$ +0.0608290300
|+5.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Resolv RLP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+0.43%
-0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;
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