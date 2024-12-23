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سعر Resolv RLP (RLP) المباشر لليوم هو USD 1.13 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.23M . يتم تحديث سعر RLP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Resolv RLP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 319.06K - تغيير سعر Resolv RLP خلال اليوم هو +0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.78M

أداء سعر Resolv RLP (RLP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Resolv RLP مقابل USD هو $ +0.00485167 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Resolv RLP مقابل USD هو $ +0.0385872400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Resolv RLP مقابل USD هو $ +0.0608290300 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Resolv RLP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00485167 +0.43% 30 يوم $ +0.0385872400 +3.41% 60 يوم $ +0.0608290300 +5.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Resolv RLP (RLP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Resolv RLP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24 ساعة مرتفع $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +0.43% تغير السعر (7 أيام) -0.37%

معلومات سوق Resolv RLP (RLP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: