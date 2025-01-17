سعر Resistance Notcoin (RENO)
سعر Resistance Notcoin (RENO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RENO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Resistance Notcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.32
- تغيير سعر Resistance Notcoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Resistance Notcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Resistance Notcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Resistance Notcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Resistance Notcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-35.32%
|60 يوم
|$ 0
|-36.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Resistance Notcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-14.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Resistance Notcoin is a meme token on the TON Chain, born following the hype of Notcoin. We are a fully decentralized token fully supported by its community and looking to become one of the main tokens in the TON Chain.
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