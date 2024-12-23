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سعر Resistance Girl (REGI) المباشر لليوم هو USD 0.00194903 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 194.81K . يتم تحديث سعر REGI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Resistance Girl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 244.65 - تغيير سعر Resistance Girl خلال اليوم هو -11.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Resistance Girl (REGI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Resistance Girl مقابل USD هو $ -0.000248710198949282 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Resistance Girl مقابل USD هو $ -0.0008623262 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Resistance Girl مقابل USD هو $ -0.0014517932 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Resistance Girl مقابل USD هو $ -0.0067663115161784 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000248710198949282 -11.31% 30 يوم $ -0.0008623262 -44.24% 60 يوم $ -0.0014517932 -74.48% 90 يوم $ -0.0067663115161784 -77.63%

تحليل سعر Resistance Girl (REGI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Resistance Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00153935$ 0.00153935 $ 0.00153935 24 ساعة مرتفع $ 0.00249937$ 0.00249937 $ 0.00249937 عالية طوال الوقت $ 0.05778$ 0.05778 $ 0.05778 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -11.31% تغير السعر (7 أيام) -14.35%

معلومات سوق Resistance Girl (REGI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: