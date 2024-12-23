سعر Resistance Girl (REGI)
سعر Resistance Girl (REGI) المباشر لليوم هو USD 0.00194903. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 194.81K. يتم تحديث سعر REGI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Resistance Girl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 244.65
- تغيير سعر Resistance Girl خلال اليوم هو -11.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Resistance Girl مقابل USD هو $ -0.000248710198949282 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Resistance Girl مقابل USD هو $ -0.0008623262 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Resistance Girl مقابل USD هو $ -0.0014517932 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Resistance Girl مقابل USD هو $ -0.0067663115161784 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000248710198949282
|-11.31%
|30 يوم
|$ -0.0008623262
|-44.24%
|60 يوم
|$ -0.0014517932
|-74.48%
|90 يوم
|$ -0.0067663115161784
|-77.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Resistance Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-11.31%
-14.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON
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