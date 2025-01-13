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سعر Resistance Duck (REDU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر REDU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Resistance Duck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.29 - تغيير سعر Resistance Duck خلال اليوم هو +0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Resistance Duck (REDU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Resistance Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Resistance Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Resistance Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Resistance Duck مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.20% 30 يوم $ 0 -31.84% 60 يوم $ 0 -33.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Resistance Duck (REDU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Resistance Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01475255$ 0.01475255 $ 0.01475255 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.20% تغير السعر (7 أيام) -14.91%

معلومات سوق Resistance Duck (REDU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: