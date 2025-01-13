سعر Resistance Duck (REDU)
سعر Resistance Duck (REDU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REDU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Resistance Duck الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.29
- تغيير سعر Resistance Duck خلال اليوم هو +0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Resistance Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Resistance Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Resistance Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Resistance Duck مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.20%
|30 يوم
|$ 0
|-31.84%
|60 يوم
|$ 0
|-33.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Resistance Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.20%
-14.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Resistance Duck was created to embody, embolden and champion The TON Blockchain within Telegram
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