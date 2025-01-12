سعر Residual Token (ERSDL)
سعر Residual Token (ERSDL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.59K. يتم تحديث سعر ERSDL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Residual Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 675.90
- تغيير سعر Residual Token خلال اليوم هو +6.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 377.03M
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خلال اليوم، كان سعر Residual Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Residual Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Residual Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Residual Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.12%
|30 يوم
|$ 0
|+89.73%
|60 يوم
|$ 0
|-80.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Residual Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+6.12%
+110.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The eRSDL ecosystem is like a safe-harbor where sophisticated parties are the "pricing oracles" and ordinary people can participate alongside with a reduced chance of being gamed by experts.
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