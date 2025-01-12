احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ERSDL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ERSDL.

سعر Residual Token (ERSDL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.59K . يتم تحديث سعر ERSDL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Residual Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 675.90 - تغيير سعر Residual Token خلال اليوم هو +6.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 377.03M

أداء سعر Residual Token (ERSDL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Residual Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Residual Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Residual Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Residual Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.12% 30 يوم $ 0 +89.73% 60 يوم $ 0 -80.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Residual Token (ERSDL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Residual Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +6.12% تغير السعر (7 أيام) +110.09%

معلومات سوق Residual Token (ERSDL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: