سعر Reservoir srUSD (SRUSD)
سعر Reservoir srUSD (SRUSD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.01. يتم تحديث سعر SRUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reservoir srUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Reservoir srUSD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 104.26M
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خلال اليوم، كان سعر Reservoir srUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reservoir srUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reservoir srUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reservoir srUSD مقابل USD هو $ 0 .
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.
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