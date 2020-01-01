توكنوميكس Reservoir rUSD (RUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Reservoir rUSD (RUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Reservoir rUSD (RUSD) Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions. الموقع الرسمي: https://www.reservoir.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://docs.reservoir.xyz/ اشتر RUSD الآن!

توكنوميكس Reservoir rUSD (RUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Reservoir rUSD (RUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 61.59M $ 61.59M $ 61.59M إجمالي العرض: $ 61.53M $ 61.53M $ 61.53M العرض المتداول: $ 61.57M $ 61.57M $ 61.57M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 61.55M $ 61.55M $ 61.55M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.971575 $ 0.971575 $ 0.971575 السعر الحالي: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 معرفة المزيد عن سعر Reservoir rUSD (RUSD)

توكنوميكس Reservoir rUSD (RUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Reservoir rUSD (RUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن RUSD!

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