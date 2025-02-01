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سعر Reservoir rUSD (RUSD) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Reservoir rUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.89K - تغيير سعر Reservoir rUSD خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Reservoir rUSD (RUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Reservoir rUSD مقابل USD هو $ +0.00046294 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Reservoir rUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Reservoir rUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Reservoir rUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00046294 +0.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Reservoir rUSD (RUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Reservoir rUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994977$ 0.994977 $ 0.994977 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Reservoir rUSD (RUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: