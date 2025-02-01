سعر Reservoir rUSD (RUSD)
سعر Reservoir rUSD (RUSD) المباشر لليوم هو USD 1.001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reservoir rUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.89K
- تغيير سعر Reservoir rUSD خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Reservoir rUSD مقابل USD هو $ +0.00046294 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reservoir rUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reservoir rUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reservoir rUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00046294
|+0.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reservoir rUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.05%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.
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