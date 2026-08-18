سعر Reserve Robotics DTF اليوم

السعر المباشر لمشروع Reserve Robotics DTF (ROBOTS) اليوم هو $ 99.31، مع تغير بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROBOTS الحالي إلى USD هو $ 99.31 لكل ROBOTS.

يحتل Reserve Robotics DTF حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,506,488، مع عرض متداول قدره 15.17K ROBOTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROBOTS بين $ 99.22 (أدنى) و$ 99.95 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 105.51، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 90.4.

على المدى القصير، تحرك ROBOTS بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+2.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.99K.

معلومات سوق Reserve Robotics DTF (ROBOTS)

القيمة السوقية $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M الحجم (24 ساعة) $ 13.99K$ 13.99K $ 13.99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M إمداد دورة التداول 15.17K 15.17K 15.17K إجمالي العرض 15,169.99472957346 15,169.99472957346 15,169.99472957346

القيمة السوقية الحالية لـ Reserve Robotics DTF هي $ 1.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.99K. العرض المتداول لـ ROBOTS يبلغ 15.17K، مع إجمالي عرض 15169.99472957346. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.51M.