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سعر Reserve Currency Dogs (RCD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RCD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Reserve Currency Dogs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.10 - تغيير سعر Reserve Currency Dogs خلال اليوم هو -1.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Reserve Currency Dogs (RCD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Reserve Currency Dogs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Reserve Currency Dogs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Reserve Currency Dogs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Reserve Currency Dogs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.33% 30 يوم $ 0 -21.38% 60 يوم $ 0 -37.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Reserve Currency Dogs (RCD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Reserve Currency Dogs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -1.33% تغير السعر (7 أيام) -17.59%

معلومات سوق Reserve Currency Dogs (RCD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: