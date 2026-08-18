سعر Reserve AI Photonics DTF اليوم

السعر المباشر لمشروع Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) اليوم هو $ 98.25، مع تغير بنسبة 4.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PHOTON الحالي إلى USD هو $ 98.25 لكل PHOTON.

يحتل Reserve AI Photonics DTF حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,092,603، مع عرض متداول قدره 21.30K PHOTON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PHOTON بين $ 93.86 (أدنى) و$ 99.67 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 660.42، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 66.56.

على المدى القصير، تحرك PHOTON بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+11.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 183.08K.

معلومات سوق Reserve AI Photonics DTF (PHOTON)

القيمة السوقية $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M الحجم (24 ساعة) $ 183.08K$ 183.08K $ 183.08K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M إمداد دورة التداول 21.30K 21.30K 21.30K إجمالي العرض 21,297.86519151447 21,297.86519151447 21,297.86519151447

القيمة السوقية الحالية لـ Reserve AI Photonics DTF هي $ 2.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 183.08K. العرض المتداول لـ PHOTON يبلغ 21.30K، مع إجمالي عرض 21297.86519151447. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.09M.