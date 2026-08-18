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سعر Reserve AI Photonics DTF المباشر اليوم هو 98.25 USD. القيمة السوقية لـ PHOTON هي 2,092,603 USD. تابع تحديثات أسعار PHOTON إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Reserve AI Photonics DTF المباشر اليوم هو 98.25 USD. القيمة السوقية لـ PHOTON هي 2,092,603 USD. تابع تحديثات أسعار PHOTON إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PHOTON

معلومات سعر PHOTON

ما هو PHOTON

الموقع الرسمي لـ PHOTON

اقتصاد توكن PHOTON

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شعار Reserve AI Photonics DTF

سعر Reserve AI Photonics DTF (PHOTON)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PHOTON إلى USD:

$98.25
$98.25$98.25
+5.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:11:11 (UTC+8)

سعر Reserve AI Photonics DTF اليوم

السعر المباشر لمشروع Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) اليوم هو $ 98.25، مع تغير بنسبة 4.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PHOTON الحالي إلى USD هو $ 98.25 لكل PHOTON.

يحتل Reserve AI Photonics DTF حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,092,603، مع عرض متداول قدره 21.30K PHOTON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PHOTON بين $ 93.86 (أدنى) و$ 99.67 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 660.42، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 66.56.

على المدى القصير، تحرك PHOTON بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+11.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 183.08K.

معلومات سوق Reserve AI Photonics DTF (PHOTON)

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

$ 183.08K
$ 183.08K$ 183.08K

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

21.30K
21.30K 21.30K

21,297.86519151447
21,297.86519151447 21,297.86519151447

القيمة السوقية الحالية لـ Reserve AI Photonics DTF هي $ 2.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 183.08K. العرض المتداول لـ PHOTON يبلغ 21.30K، مع إجمالي عرض 21297.86519151447. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.09M.

سجل سعر Reserve AI Photonics DTF بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 93.86
$ 93.86$ 93.86
24 ساعة منخفض
$ 99.67
$ 99.67$ 99.67
24 ساعة مرتفع

$ 93.86
$ 93.86$ 93.86

$ 99.67
$ 99.67$ 99.67

$ 660.42
$ 660.42$ 660.42

$ 66.56
$ 66.56$ 66.56

-0.00%

+4.49%

+11.99%

+11.99%

سجل سعر Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Reserve AI Photonics DTF مقابل USD هو $ +4.22 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reserve AI Photonics DTF مقابل USD هو $ +22.3062084000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reserve AI Photonics DTF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reserve AI Photonics DTF مقابل USD هو $ -0.00488433459729 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +4.22+4.49%
30 يوم$ +22.3062084000+22.70%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ -0.00488433459729-0.00%

توقعات أسعار Reserve AI Photonics DTF

Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PHOTON في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرReserve AI Photonics DTF (PHOTON) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Reserve AI Photonics DTF نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Reserve AI Photonics DTF الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PHOTON للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Reserve AI Photonics DTF.

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المصدر Reserve AI Photonics DTF (PHOTON)

الموقع الرسمي

الفئة :

BNB Chain EcosystemReserve Ecosystem

نبذة عن Reserve AI Photonics DTF

ما هو السعر الحالي لـ Reserve AI Photonics DTF؟

يتم تداول Reserve AI Photonics DTF بسعر $98.25، مسجلاً تحركًا في السعر بنسبة 4.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا الرقم الأسعار في الوقت الفعلي والمجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن سعر اليوم بالمستويات التاريخية؟

يبلغ السعر الأعلى على الإطلاق (ATH) لـ Reserve AI Photonics DTF $660.42، بينما يبلغ السعر الأدنى على الإطلاق (ATL) $66.56. إن مقارنة السعر الحالي بهذه المستويات يمكن أن يساعد المستثمرين على تقييم الإمكانات طويلة الأجل ودورات النمو السابقة.

ما هو التقييم العام لـ PHOTON اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية $2092603، مما يضع الأصل في المرتبة #2178 بين جميع العملات المشفرة.

ما مدى نشاط المشاركة في سوق Reserve AI Photonics DTF؟

بلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يوضح مدى تكرار تعامل المتداولين مع PHOTON.

ما هو المعروض المتداول ولماذا هو مهم؟

مع وجود 21297.86519151447 رمزًا متداولًا حاليًا، تؤثر ديناميكيات العرض على الندرة ومعدلات التضخم واتجاهات التقييم طويلة الأجل.

أي فئة ينتمي إليها Reserve AI Photonics DTF؟

إن Reserve AI Photonics DTF يندرج ضمن تصنيف BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem، الذي يجمعه مع أصول أخرى تشاركه نفس الوظائف أو الأدوار في النظام البيئي.

كيف يؤثر -- على قيمة مقترح PHOTON؟

إن العمل على شبكة -- يتيح لـ PHOTON الاستفادة من سرعات معاملات محددة ورسوم وأساليب أمنية ووظائف عقود ذكية، مما يساهم في اعتماده بشكل عام.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Reserve AI Photonics DTF

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:11:11 (UTC+8)

تحديثات Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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