سعر Reserve AI Infrastructure DTF اليوم

السعر المباشر لمشروع Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT) اليوم هو $ 95.69، مع تغير بنسبة 1.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUILDOUT الحالي إلى USD هو $ 95.69 لكل BUILDOUT.

يحتل Reserve AI Infrastructure DTF حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,489,030، مع عرض متداول قدره 15.56K BUILDOUT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUILDOUT بين $ 94.18 (أدنى) و$ 95.7 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 109.3، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 76.78.

على المدى القصير، تحرك BUILDOUT بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+5.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 44.48K.

معلومات سوق Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT)

القيمة السوقية $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M الحجم (24 ساعة) $ 44.48K$ 44.48K $ 44.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M إمداد دورة التداول 15.56K 15.56K 15.56K إجمالي العرض 15,561.0467842213 15,561.0467842213 15,561.0467842213

القيمة السوقية الحالية لـ Reserve AI Infrastructure DTF هي $ 1.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.48K. العرض المتداول لـ BUILDOUT يبلغ 15.56K، مع إجمالي عرض 15561.0467842213. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.49M.