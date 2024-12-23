سعر ResearchCoin (RSC)
سعر ResearchCoin (RSC) المباشر لليوم هو USD 0.9139. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.29M. يتم تحديث سعر RSC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ResearchCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.46M
- تغيير سعر ResearchCoin خلال اليوم هو -4.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.54M
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خلال اليوم، كان سعر ResearchCoin مقابل USD هو $ -0.0462271375489482 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ResearchCoin مقابل USD هو $ +0.4013845144 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ResearchCoin مقابل USD هو $ +2.8961540350 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ResearchCoin مقابل USD هو $ +0.68036420394934023 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0462271375489482
|-4.81%
|30 يوم
|$ +0.4013845144
|+43.92%
|60 يوم
|$ +2.8961540350
|+316.90%
|90 يوم
|$ +0.68036420394934023
|+291.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ResearchCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-4.81%
-20.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo
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