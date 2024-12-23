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سعر ResearchCoin (RSC) المباشر لليوم هو USD 0.9139 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.29M . يتم تحديث سعر RSC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ResearchCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.46M - تغيير سعر ResearchCoin خلال اليوم هو -4.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 95.54M

أداء سعر ResearchCoin (RSC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ResearchCoin مقابل USD هو $ -0.0462271375489482 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ResearchCoin مقابل USD هو $ +0.4013845144 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ResearchCoin مقابل USD هو $ +2.8961540350 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ResearchCoin مقابل USD هو $ +0.68036420394934023 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0462271375489482 -4.81% 30 يوم $ +0.4013845144 +43.92% 60 يوم $ +2.8961540350 +316.90% 90 يوم $ +0.68036420394934023 +291.33%

تحليل سعر ResearchCoin (RSC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ResearchCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.817508$ 0.817508 $ 0.817508 24 ساعة مرتفع $ 0.975812$ 0.975812 $ 0.975812 عالية طوال الوقت $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -4.81% تغير السعر (7 أيام) -20.04%

معلومات سوق ResearchCoin (RSC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: