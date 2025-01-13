سعر Rescue (RESCUE)
سعر Rescue (RESCUE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RESCUE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rescue الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.97
- تغيير سعر Rescue خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rescue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rescue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rescue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rescue مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-3.33%
|60 يوم
|$ 0
|+45.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rescue: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to $Rescue, where your buys & sells matter to the lives of animals! In Crypto, dog and cat tokens have changed the lives of millions of people. Now we want to use crypto to change milion of dogs and cat lives What is Rescue? Is rescue a meme coin or is it a utility coin? ITS BOTH. This world is full of cute, fluffy animals who need our help. With rescue we have created a platform with our 3/3 buy sell tax to help donate to animal charities, shelters, and more! What is the future roadmap for Rescue We here at rescue have massive plans heading into the future. One of those will be making rescue the number one charity coin in crypto. View our phase 1 roadmap for a detailed explanation on how we will get the ball rolling!
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