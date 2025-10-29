معلومات سعر RepubliK (RPK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00025768 $ 0.00025768 $ 0.00025768 24 ساعة منخفض $ 0.00035988 $ 0.00035988 $ 0.00035988 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00025768$ 0.00025768 $ 0.00025768 24 ساعة مرتفع $ 0.00035988$ 0.00035988 $ 0.00035988 عالية طوال الوقت $ 0.100376$ 0.100376 $ 0.100376 أدنى سعر $ 0.00004161$ 0.00004161 $ 0.00004161 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -8.99% تغير السعر (7 أيام) +29.13% تغير السعر (7 أيام) +29.13%

سعر RepubliK (RPK) في الوقت الحقيقي هو $0.00027153. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RPK بين أدنى سعر $ 0.00025768 وأعلى سعر $ 0.00035988، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRPK على الإطلاق هو $ 0.100376، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004161.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RPK -0.00% على مدار الساعة الماضية، -8.99% على مدار 24 ساعة، و +29.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RepubliK (RPK)

القيمة السوقية $ 54.31K$ 54.31K $ 54.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 814.60K$ 814.60K $ 814.60K إمداد دورة التداول 200.00M 200.00M 200.00M إجمالي العرض 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RepubliK هي $ 54.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RPK يبلغ 200.00M، مع إجمالي عرض 3000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 814.60K.