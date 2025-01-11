سعر Republican (REP)
سعر Republican (REP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Republican الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.09
- تغيير سعر Republican خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Republican مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Republican مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Republican مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Republican مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.22%
|60 يوم
|$ 0
|-15.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Republican: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-13.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$REP is more than a meme token. We are building and activating a global community, connected through exclusive social channels, RepTalks, and direct support for Republican initiatives. WHAT IS REPUBLICAN COIN Republican Coin is a cryptocurrency project that utilizes blockchain and communication tools to bring together and empower a worldwide community dedicated to advancing the principles of the US Republican Party for positive change in the US and beyond. ($REP) Give your Unofficial Vote for President Trump & The Republican Party COME JOIN US! Be a part of the Republican Coin community and help us fight for freedom, liberty, and prosperity, the core values of the US Republican Party.
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