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سعر Republic Note (NOTE) المباشر لليوم هو USD 0.069999 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NOTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Republic Note الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K - تغيير سعر Republic Note خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Republic Note (NOTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Republic Note مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Republic Note مقابل USD هو $ +0.0116323708 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Republic Note مقابل USD هو $ -0.0087794565 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Republic Note مقابل USD هو $ -0.02001926544642445 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.04% 30 يوم $ +0.0116323708 +16.62% 60 يوم $ -0.0087794565 -12.54% 90 يوم $ -0.02001926544642445 -22.23%

تحليل سعر Republic Note (NOTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Republic Note: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.069938$ 0.069938 $ 0.069938 24 ساعة مرتفع $ 0.070056$ 0.070056 $ 0.070056 عالية طوال الوقت $ 0.382156$ 0.382156 $ 0.382156 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) -12.50%

معلومات سوق Republic Note (NOTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: