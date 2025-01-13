سعر Republic Note (NOTE)
سعر Republic Note (NOTE) المباشر لليوم هو USD 0.069999. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Republic Note الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K
- تغيير سعر Republic Note خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Republic Note مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Republic Note مقابل USD هو $ +0.0116323708 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Republic Note مقابل USD هو $ -0.0087794565 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Republic Note مقابل USD هو $ -0.02001926544642445 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ +0.0116323708
|+16.62%
|60 يوم
|$ -0.0087794565
|-12.54%
|90 يوم
|$ -0.02001926544642445
|-22.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Republic Note: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.04%
-12.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Republic's revenue-sharing digital asset, backed by the financial upside of a private equity portfolio
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