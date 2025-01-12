سعر Republic Credits (RPC)
سعر Republic Credits (RPC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RPC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Republic Credits الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.50
- تغيير سعر Republic Credits خلال اليوم هو +1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Republic Credits مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Republic Credits مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Republic Credits مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Republic Credits مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.35%
|30 يوم
|$ 0
|+1.47%
|60 يوم
|$ 0
|+12.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Republic Credits: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+1.35%
+6.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plutonians is an NFT enabled and SPL token powered space RPG video game. The game framework will be developed as a combination of web2 multiplayer universe, and web3 VR enabled metaverse.
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