سعر reptilecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع reptilecoin (REPTILECOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REPTILECOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل REPTILECOIN.

يحتل reptilecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,300.38، مع عرض متداول قدره 999.63M REPTILECOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REPTILECOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك REPTILECOIN بمقدار -1.50% خلال الساعة الماضية و-48.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق reptilecoin (REPTILECOIN)

القيمة السوقية $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K إمداد دورة التداول 999.63M 999.63M 999.63M إجمالي العرض 999,626,295.07738 999,626,295.07738 999,626,295.07738

القيمة السوقية الحالية لـ reptilecoin هي $ 12.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ REPTILECOIN يبلغ 999.63M، مع إجمالي عرض 999626295.07738. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.30K.