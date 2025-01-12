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سعر Repost Dog (RDOG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.87K . يتم تحديث سعر RDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Repost Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.85K - تغيير سعر Repost Dog خلال اليوم هو -4.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.69M

أداء سعر Repost Dog (RDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Repost Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Repost Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Repost Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Repost Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.89% 30 يوم $ 0 -41.39% 60 يوم $ 0 -74.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Repost Dog (RDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Repost Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01327252$ 0.01327252 $ 0.01327252 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -4.89% تغير السعر (7 أيام) -26.42%

معلومات سوق Repost Dog (RDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: