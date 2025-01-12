سعر Repost Dog (RDOG)
سعر Repost Dog (RDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.87K. يتم تحديث سعر RDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Repost Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.85K
- تغيير سعر Repost Dog خلال اليوم هو -4.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.69M
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خلال اليوم، كان سعر Repost Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Repost Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Repost Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Repost Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.89%
|30 يوم
|$ 0
|-41.39%
|60 يوم
|$ 0
|-74.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Repost Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-4.89%
-26.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$RDOG Let’s break a world record together and get the most reposts on a single tweet. The current world record is held by the Mr Beast at 3.9 million. Repost Dog The PVE Narrative We've all been waiting for! It's very simple, we need to break the current world record which is held by MR. BEAST with a total repost of 3.9M, lets repost and make history. MEMES Just Doge posing for the camera. $RDOG is created purely for entertainment and educational purposes. It is not intended to provide financial advice or endorse any specific cryptocurrency investment. Cryptocurrency markets are highly volatile and involve inherent risks. Always conduct thorough research and consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions.
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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
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