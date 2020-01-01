توكنوميكس REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects. The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments. الموقع الرسمي: https://repoanalyzer.site/ الوثيقة البيضاء: https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx اشتر REPOALYZE الآن!

توكنوميكس REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 68.42K $ 68.42K $ 68.42K إجمالي العرض: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M العرض المتداول: $ 990.06M $ 990.06M $ 990.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 69.10K $ 69.10K $ 69.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00205628 $ 0.00205628 $ 0.00205628 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

توكنوميكس REPO ANALYZER AI (REPOALYZE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REPOALYZE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REPOALYZE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REPOALYZE، استكشف السعر المباشر لتوكن REPOALYZE!

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