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سعر REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 516.70K . يتم تحديث سعر REPOALYZE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق REPO ANALYZER AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 285.89K - تغيير سعر REPO ANALYZER AI خلال اليوم هو -14.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.47M

أداء سعر REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر REPO ANALYZER AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر REPO ANALYZER AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر REPO ANALYZER AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر REPO ANALYZER AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر REPO ANALYZER AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00122993$ 0.00122993 $ 0.00122993 تغير السعر (1 ساعة) -13.79% تغير السعر (1يوم) -14.09% تغير السعر (7 أيام) +54.80%

معلومات سوق REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: