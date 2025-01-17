سعر REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)
سعر REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 516.70K. يتم تحديث سعر REPOALYZE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق REPO ANALYZER AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 285.89K
- تغيير سعر REPO ANALYZER AI خلال اليوم هو -14.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.47M
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خلال اليوم، كان سعر REPO ANALYZER AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر REPO ANALYZER AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر REPO ANALYZER AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر REPO ANALYZER AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر REPO ANALYZER AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-13.79%
-14.09%
+54.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects. The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments.
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