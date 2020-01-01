توكنوميكس Renzo Restaked SOL (EZSOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Renzo Restaked SOL (EZSOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Renzo Restaked SOL (EZSOL) Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL. الموقع الرسمي: https://app.renzoprotocol.com/ezsol الوثيقة البيضاء: https://docs.renzoprotocol.com/docs/ اشتر EZSOL الآن!

توكنوميكس Renzo Restaked SOL (EZSOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Renzo Restaked SOL (EZSOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 45.56M $ 45.56M $ 45.56M إجمالي العرض: $ 216.44K $ 216.44K $ 216.44K العرض المتداول: $ 216.44K $ 216.44K $ 216.44K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 45.56M $ 45.56M $ 45.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 344.19 $ 344.19 $ 344.19 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 113.54 $ 113.54 $ 113.54 السعر الحالي: $ 210.45 $ 210.45 $ 210.45 معرفة المزيد عن سعر Renzo Restaked SOL (EZSOL)

توكنوميكس Renzo Restaked SOL (EZSOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Renzo Restaked SOL (EZSOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EZSOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EZSOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EZSOL، استكشف السعر المباشر لتوكن EZSOL!

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