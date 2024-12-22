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سعر Renzo Restaked SOL (EZSOL) المباشر لليوم هو USD 213.19 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.73M . يتم تحديث سعر EZSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Renzo Restaked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 300.96K - تغيير سعر Renzo Restaked SOL خلال اليوم هو -6.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 64.42K

أداء سعر Renzo Restaked SOL (EZSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Renzo Restaked SOL مقابل USD هو $ -14.7432366762973 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Renzo Restaked SOL مقابل USD هو $ -62.1780573640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Renzo Restaked SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Renzo Restaked SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -14.7432366762973 -6.46% 30 يوم $ -62.1780573640 -29.16% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Renzo Restaked SOL (EZSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Renzo Restaked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 207.3$ 207.3 $ 207.3 24 ساعة مرتفع $ 227.93$ 227.93 $ 227.93 عالية طوال الوقت $ 303.96$ 303.96 $ 303.96 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -6.46% تغير السعر (7 أيام) -14.64%

معلومات سوق Renzo Restaked SOL (EZSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: