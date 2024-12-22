سعر Renzo Restaked SOL (EZSOL)
سعر Renzo Restaked SOL (EZSOL) المباشر لليوم هو USD 213.19. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.73M. يتم تحديث سعر EZSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Renzo Restaked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 300.96K
- تغيير سعر Renzo Restaked SOL خلال اليوم هو -6.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 64.42K
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خلال اليوم، كان سعر Renzo Restaked SOL مقابل USD هو $ -14.7432366762973 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Renzo Restaked SOL مقابل USD هو $ -62.1780573640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Renzo Restaked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Renzo Restaked SOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -14.7432366762973
|-6.46%
|30 يوم
|$ -62.1780573640
|-29.16%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Renzo Restaked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-6.46%
-14.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL.
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