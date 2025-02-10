سعر Renzo Restaked REZ (EZREZ)
سعر Renzo Restaked REZ (EZREZ) المباشر لليوم هو USD 0.01642568. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EZREZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Renzo Restaked REZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.21
- تغيير سعر Renzo Restaked REZ خلال اليوم هو -3.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Renzo Restaked REZ مقابل USD هو $ -0.00059666433083886 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Renzo Restaked REZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Renzo Restaked REZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Renzo Restaked REZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00059666433083886
|-3.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Renzo Restaked REZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.04%
-3.50%
-33.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone.
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