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سعر Renzo Restaked REZ (EZREZ) المباشر لليوم هو USD 0.01642568 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EZREZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Renzo Restaked REZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.21 - تغيير سعر Renzo Restaked REZ خلال اليوم هو -3.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Renzo Restaked REZ (EZREZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Renzo Restaked REZ مقابل USD هو $ -0.00059666433083886 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Renzo Restaked REZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Renzo Restaked REZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Renzo Restaked REZ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00059666433083886 -3.50% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Renzo Restaked REZ (EZREZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Renzo Restaked REZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01627992$ 0.01627992 $ 0.01627992 24 ساعة مرتفع $ 0.01715782$ 0.01715782 $ 0.01715782 عالية طوال الوقت $ 0.03347389$ 0.03347389 $ 0.03347389 تغير السعر (1 ساعة) -1.04% تغير السعر (1يوم) -3.50% تغير السعر (7 أيام) -33.47%

معلومات سوق Renzo Restaked REZ (EZREZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: