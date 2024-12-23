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سعر Renzo Restaked LST (PZETH) المباشر لليوم هو USD 3,900.71 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.11M . يتم تحديث سعر PZETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Renzo Restaked LST الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.40K - تغيير سعر Renzo Restaked LST خلال اليوم هو -1.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 37.86K

أداء سعر Renzo Restaked LST (PZETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Renzo Restaked LST مقابل USD هو $ -41.423829766238 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Renzo Restaked LST مقابل USD هو $ -5.6591500680 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Renzo Restaked LST مقابل USD هو $ +1,245.1787951350 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Renzo Restaked LST مقابل USD هو $ +773.5029184567993 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -41.423829766238 -1.05% 30 يوم $ -5.6591500680 -0.14% 60 يوم $ +1,245.1787951350 +31.92% 90 يوم $ +773.5029184567993 +24.73%

تحليل سعر Renzo Restaked LST (PZETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Renzo Restaked LST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,817.83$ 3,817.83 $ 3,817.83 24 ساعة مرتفع $ 4,024.19$ 4,024.19 $ 4,024.19 عالية طوال الوقت $ 4,888.81$ 4,888.81 $ 4,888.81 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) -1.05% تغير السعر (7 أيام) -15.54%

معلومات سوق Renzo Restaked LST (PZETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: