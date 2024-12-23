سعر Renzo Restaked LST (PZETH)
سعر Renzo Restaked LST (PZETH) المباشر لليوم هو USD 3,900.71. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.11M. يتم تحديث سعر PZETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Renzo Restaked LST الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.40K
- تغيير سعر Renzo Restaked LST خلال اليوم هو -1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 37.86K
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خلال اليوم، كان سعر Renzo Restaked LST مقابل USD هو $ -41.423829766238 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Renzo Restaked LST مقابل USD هو $ -5.6591500680 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Renzo Restaked LST مقابل USD هو $ +1,245.1787951350 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Renzo Restaked LST مقابل USD هو $ +773.5029184567993 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -41.423829766238
|-1.05%
|30 يوم
|$ -5.6591500680
|-0.14%
|60 يوم
|$ +1,245.1787951350
|+31.92%
|90 يوم
|$ +773.5029184567993
|+24.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Renzo Restaked LST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
-1.05%
-15.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.
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