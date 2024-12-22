سعر Renzo Restaked ETH (EZETH)
سعر Renzo Restaked ETH (EZETH) المباشر لليوم هو USD 3,434.38. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24B. يتم تحديث سعر EZETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Renzo Restaked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.19M
- تغيير سعر Renzo Restaked ETH خلال اليوم هو -3.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 359.97K
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خلال اليوم، كان سعر Renzo Restaked ETH مقابل USD هو $ -117.711252174828 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Renzo Restaked ETH مقابل USD هو $ -21.1870336580 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Renzo Restaked ETH مقابل USD هو $ +956.9659463400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Renzo Restaked ETH مقابل USD هو $ +781.844298218071 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -117.711252174828
|-3.31%
|30 يوم
|$ -21.1870336580
|-0.61%
|60 يوم
|$ +956.9659463400
|+27.86%
|90 يوم
|$ +781.844298218071
|+29.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Renzo Restaked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
-3.31%
-13.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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