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سعر Renzo Restaked ETH (EZETH) المباشر لليوم هو USD 3,434.38 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24B . يتم تحديث سعر EZETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Renzo Restaked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.19M - تغيير سعر Renzo Restaked ETH خلال اليوم هو -3.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 359.97K

أداء سعر Renzo Restaked ETH (EZETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Renzo Restaked ETH مقابل USD هو $ -117.711252174828 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Renzo Restaked ETH مقابل USD هو $ -21.1870336580 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Renzo Restaked ETH مقابل USD هو $ +956.9659463400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Renzo Restaked ETH مقابل USD هو $ +781.844298218071 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -117.711252174828 -3.31% 30 يوم $ -21.1870336580 -0.61% 60 يوم $ +956.9659463400 +27.86% 90 يوم $ +781.844298218071 +29.48%

تحليل سعر Renzo Restaked ETH (EZETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Renzo Restaked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,393.01$ 3,393.01 $ 3,393.01 24 ساعة مرتفع $ 3,645.88$ 3,645.88 $ 3,645.88 عالية طوال الوقت $ 4,207.05$ 4,207.05 $ 4,207.05 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) -3.31% تغير السعر (7 أيام) -13.68%

معلومات سوق Renzo Restaked ETH (EZETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: